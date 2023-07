Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Betrüger haben erneut Erfolg

Isselburg (ots)

Wieder sind Betrüger mit einer Masche zum Erfolg gekommen, vor der die Polizei seit Monaten intensiv warnt. Der 60-jährige Geschädigte erhielt am Freitag eine SMS - angeblich von seinem Sohn, der angab, eine neue Telefonnummer zu haben. Im weiteren Verlauf gab der "Sohn" an, finanzielle Hilfe zu benötigen. Der Geschädigte überwies mehrere tausend Euro in zwei Schritten. Erst als der angebliche Sohn noch eine dritte Zahlung erbat, stellte der Geschädigte eine Frage, die nur der Sohn beantworten konnte. So erkannte er, dass er Betrügern auf den Leim gegangen war. Diese "Erkennungs-/Identifizierungsmethode" kann man nur empfehlen - allerdings direkt am Anfang einer solchen Kommunikation - spätestens aber wenn es ums Geld geht. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell