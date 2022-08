LPI-G: Geraer Polizei beendet Fahrt unter Drogeneinfluss

Gera (ots) - Gera: Was den unbekannten Täter zu seiner Tat veranlasste, ist derzeit noch ungewiss. Fest steht jedoch, dass er am vergangenen Sonntag (31.07.2022) die Scheibe einer Wohneinrichtung in der Karl-Matthes-Straße, gegen 17.00 Uhr, zerstörte, bevor er sich unerkannt entfernte. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV) ...

