Polizei Coesfeld

POL-COE: Gemeinde Senden/Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Freitag (1.3.) lief eine 87-jähirge Sendenerin mit ihrem Rollator über den Niesweg in Richtung Herrenstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr sein Auto rückwärts aus einer Parklücke. Es kam zum Zusammenstoß mit der Seniorin. Diese kam zu Fall und verletzte sich leicht. Zwei bislang unbekannte Zeugen halfen der Seniorin. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Die Zeugen, die der Seniorin Hilfe geleistet haben, und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Freitag in der Schulze-Bremer-Straße. Im Zeitraum von 00.00 bis 13.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Crafter (Transporter). Dieser war auf einem Parkplatz geparkt. Die Beschädigungen am Fahrzeug befinden im Frontbereich der Fahrerseite.

Die dritte Unfallflucht ereignete sich im Ortsteil Ottmarsbocholt auf der Clemens-Hagemann-Straße in der Nacht zum Sonntag (5.3.). Ein grauer Skoda Karoq war dort ordnungsgemäß geparkt. Die Beschädigungen befinden sich im Heckbereich der Fahrerseite. Aufgrund der vorgefundenen Spuren könnte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Zweiradfahrer gehandelt haben.

In allen Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591/7930.

