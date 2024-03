Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Temming

Münsteraner verursacht alkoholisiert und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein einen Unfall und greift Geschädigten an

Coesfeld (ots)

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Münster befuhr die L550 in Billerbeck von Havixbeck in Fahrtrichtung Beerlage. In Höhe Temming geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam dabei von der Fahrbahn nach rechts ab und stieß dort mit einer Scheune sowie mit diversen Pflanzsteinen zusammen. Nach dem Verkehrsunfall kam es zu einem Kontakt mit dem geschädigten Anwohner. Der Unfallverursacher versuchte sein Auto anzuzünden, wovon ihn der Zeuge abhalten konnte. Dabei griff ihn der Münsteraner mehrfach körperlich an und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Bei Eintreffen der Polizei war der 26-Jährige erst nicht vor Ort, kam jedoch nach einiger Zeit über einen angrenzenden Acker wieder zur Unfallörtlichkeit zurück. Er gab den Beamten gegenüber an, Alkohol konsumiert zu haben und des weiteren keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte der Fahrer starke Stimmungsschwankungen. Ebenso leistete er vor Ort Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Auf der Polizeiwache in Dülmen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell