BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter attackiert Reisende mit Pfefferspray

Bietigheim-Bissingen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am vergangenen Donnerstagabend (28.03.2024) in einem in Richtung Stuttgart fahrenden Regionalzug gekommen. Auf der Fahrt von Karlsruhe in Richtung Stuttgart sprach der Unbekannte bisherigen Ermittlungen zufolge zunächst zwei 31 und 33 Jahre alte Reisende an und fragte diese, ob sie Französisch sprechen würden. Nachdem die beiden Männer dies verneint hatten, soll der Unbekannte sie aufgefordert haben den Zug am Bahnhof Bietigheim-Bissingen ohne ihre beiden 30-jährigen Begleiterinnen zu verlassen, was die Männer jedoch verneinten. Kurz vor dem Halt des Zuges am Bietigheimer Bahnhof soll der Täter, bei welchem es sich bisherigen Informationen zufolge um einen circa 180 cm großen und mit einer Daunenjacke bekleideten Mann mit lockigen Haaren handelte, dann gegen 18:30 Uhr ein Pfefferspray gezogen und dies in Richtung des 33-Jährigen versprüht haben. Durch den Vorfall wurden sowohl der 33 Jahre alte Geschädigte, als auch seine 30-jährige Begleiterin verletzt. Zeugen, welche Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

