Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Kinder in S-Bahn attackiert

Eppingen/Heilbronn (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher ein Unbekannter zwei Kinder attackierte, ist es am vergangenen Dienstagmittag (26.03.2024) in einer in Richtung Eppingen fahrenden S-Bahn gekommen. Aktuellen Zeugenaussagen zufolge fuhren zwei 11 und 13 Jahre alte Jungen gegen 13:50 Uhr zusammen mit zwei 13 und 14 Jahre alten Mädchen mit einer S-Bahn der Linie S4 von Heilbronn in Richtung Eppingen. Während der Fahrt soll es dann zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen der Vierergruppe und einem bislang unbekannten Mann gekommen sein, in deren Folge der Unbekannte die zwei Jungen auch körperlich attackiert haben soll. Laut aktuellen Ermittlungen griffen Reisende in die Situation ein, woraufhin der Unbekannte den Zug am Bahnhof Gemmingen verließ. Die beiden Jungen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Versorgung. Bei dem Täter handelt es sich bisherigen Informationen zufolge um einen circa 190 cm großen Mann mit weißen oder grauen Haaren, welcher zur Tatzeit eine dunkle Jeans und Adidas-Sportschuhe getragen haben soll. Zeugen, vor allem die eingreifenden Reisenden, werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell