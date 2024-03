Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 15-Jähriger von Unbekanntem attackiert - Bundespolizei sucht Zeugen

Herrenberg (ots)

Am gestrigen Montag (25.03.2024) wurde ein Jugendlicher am Herrenberger Bahnhof von einem bislang unbekannten Täter attackiert. Bisherigen Informationen zufolge befand sich der 15-Jährige am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr am Herrenberger Bahnhof und wartete dort auf seinen Zug. Nach kurzer Zeit soll ein bislang unbekannter Täter an den Jugendlichen herangetreten sein und diesen mehrfach aggressiv angesprochen haben. Nachdem sich der Reisende von dem Unbekannten entfernt hatte, soll dieser dem 15-Jährigen gefolgt sein und ihm unvermittelt mit der Faust mehrfach in das Gesicht geschlagen haben. Nachdem die Begleiter des Unbekannten diesen nach bisherigen Ermittlungen von dem Geschädigten weggezogen hatten, soll sich die Gruppe in bislang unbekannte Richtung entfernt haben. Der Jugendliche wurde bei dem Vorfall im Gesicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen circa 14-16 Jahre alten und 160-170 cm großen Jugendlichen mit normaler Statur und südländischem Erscheinungsbild handeln. Laut Zeugenaussagen hat der Täter schwarze, kurze Haare und trug zur Tatzeit ein schwarzes Oberteil mit einem aufgedruckten oder aufgestickten blauen Löwen, eine graue, lange Hose und eine dunkle Mütze. Zudem soll er eine Umhängetasche mit blauroten Streifen am Gurt bei sich gehabt haben. Zeugen, welche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell