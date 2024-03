BPOLI S: Reisende belästigt und attackiert

Tübingen (ots) - Ein 26 Jahre alter Mann hat am gestrigen Montagabend (25.03.2024) Reisende in einem Regionalzug am Tübinger Hauptbahnhof bedroht und mehrere Sitze mit einem Messer beschädigt. Der afghanische Staatsangehörige befand sich am gestrigen Abend gegen 18:05 Uhr zunächst in einer auf Gleis 6 stehenden Regionalbahn in Richtung Dußlingen. In diesem Zug soll der augenscheinlich alkoholisierte 26-Jährige ...

mehr