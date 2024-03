Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Wohnhaus; Polizeibeamte angegriffen; Feuerwehreinsatz; Kind von Balkon gestürzt; Exhibitionist; Schlägerei

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag an der Einmündung Hirschstraße / Gartenstraße ereignet hat. Ein 73-Jähriger war gegen 12.40 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Hirschstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Gartenstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Verkehrszeichen, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem auf der Gartenstraße heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Linienbus kam, dessen 62 Jahre alter Fahrer keine Chance mehr hatte, den Unfall zu vermeiden. Während im Bus derzeitigen Erkenntnissen zufolge niemand verletzt wurde, erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen. Seine 91 Jahre alte Mitfahrerin blieb soweit bislang bekannt ist unverletzt, wurde aber vorsorglich mit dem 73-Jährigen vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Caddy entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an dem Linienbus wird auf 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 37 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag an der Einmündung der L383 in Richtung Ohmenhausen erlitten. Der Mercedes-Lenker war gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Bronnweiler unterwegs und wollte an der Einmündung in Richtung Ohmenhausen nach rechts abbiegen. Dabei kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Rettungsdienst brachte den 37-Jährigen in der Folge ins Krankenhaus. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergeben hatten, dass der Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen könnte, musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. (rd)

Eningen unter Achalm (RT): Linienbus kontra Pkw

Sieben Personen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Pkw am Donnerstagabend in der Wengenstraße verletzt worden. Ein 65-Jähriger war gegen 18.45 Uhr mit seinem mit 13 Fahrgästen besetzten Bus auf der Wengenstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Dabei fuhr er offenbar zu weit links, sodass der Bus trotz einer Vollbremsung mit der linken Fahrzeugfront gegen die linke Fahrzeugfront des Smart eines 35-Jährigen prallte, der von der Schubertstraße aus nach rechts in die Wengenstraße eingebogen war. Durch die Bremsung erlitten sechs Fahrgäste im Alter zwischen acht und 82 Jahren nach ersten Erkenntnisse leichte Verletzungen. Auch der Smart-Lenker wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Rettungsdienst, der mit vier Rettungswagen und drei Notärzten vor Ort war, kümmerte sich um die Verletzten, die teilweise zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden. Auch die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten zur Unfallstelle ausgerückt. Der entstandene Sachschaden an den noch fahrbereiten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 9.000 Euro. (rd)

Aichwald (ES): Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag ist ein Unbekannter, im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, in ein Wohnhaus in der Toblacher Straße in Aichschieß eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft hebelte ein Fenster des Wohnhauses auf und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude. Hier wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht und Schubladen durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mb)

Kirchheim (ES): Polizeibeamte tätlich angegriffen

Eine in einem mutmaßlich psychischen Ausnahmezustand stehende Frau hat am Donnerstagabend auf Autos eingetreten und Polizeibeamte tätlich angegriffen. Die 48-Jährige war gegen 18.30 Uhr in der Bismarckstraße unterwegs und trat wahllos gegen ein vorbeifahrendes Auto. Weiterhin schrie sie laut herum und schlug um sich, worauf Zeugen die Polizei verständigten. Beim Eintreffen einer Polizeistreife vor Ort schrie sie weiterhin lauthals und ging auf die Beamten los. Unter Anwendung von unmittelbarem Zwang musste sie zu Boden gebracht und mit Handschließen geschlossen werden. Da sie sich nicht ausweisen konnte und sich weiterhin massivst wehrte, wurde die Frau in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Kirchheim verbracht. Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zur Identitätsfeststellung auf der Dienststelle trat sie nochmals gegen die Polizisten, worauf die Frau erneut zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Hierbei verletzte sich die 48-Jährige und musste in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Im Anschluss wurde sie in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses eingeliefert. Während des Einsatzes wurden eine Polizeibeamtin und ein Kollege ebenfalls leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst fortsetzen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (ms)

Münsingen (RT): Radfahrerin erfasst

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag von einem Auto angefahren und verletzt worden. Kurz vor 15 Uhr fuhr ein 74 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes rückwärts aus einem Grundstück auf die Straße Im Badstuhl und erfasste mit seinem Wagen eine von links kommende, 66-jährige Radlerin. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden und musste aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (mr)

Kirchheim (ES): Essen auf Herd vergessen

Angebranntes Essen hat am Donnerstagnachmittag in der Tannenbergstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 14.50 Uhr rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Wohngebäude aus, nachdem ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude wurde abschließend von der Feuerwehr durchlüftet. (mr)

Neckartailfingen (ES): Kind bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Kind am Donnerstagnachmittag beim Sturz vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Wasenstraße erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde ein Zeuge kurz vor 17 Uhr auf die Hilferufe des Mädchens aufmerksam, als dieses bereits am Balkongeländer hing. Noch bevor der Mann der Neunjährigen zu Hilfe kommen konnte, stürzte diese mehrere Meter tief zu Boden. Das Kind wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber musste zum Transport des Mädchens nicht eingesetzt werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist vor einer Klinik

Ein Mann hat sich am Donnerstagabend im Außenbereich einer Klinik in der Calwerstraße vor einer Frau entblößt und sich selbst befriedigt. Die Patientin befand sich gegen 20.15 Uhr in einem Zimmer des Krankenhauses und bemerkte am Fenster den Unbekannten, der zu ihr hineinschaute. Die Frau verständigte daraufhin das Klinikpersonal, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Mann ist etwa 35 Jahre alt und dunkelhäutig. Er soll dunkle Bekleidung getragen haben. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Handfeste Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Donnerstagnachmittag in einem Paket-Shop in der Marktstraße gekommen. Kurz nach 15.30 Uhr waren dort vier Männer im Alter zwischen 23 und 29 Jahren wohl aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Abholung einer Postsendung in Streit geraten, die offenbar in gegenseitige Schläge und Tritte mündete. Drei der vier Männer wurden dabei verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auch eine wohl zwischen die Fronten geratene 19-Jährige, die einen Stoß abbekommen hatte, kam ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zum genauen Hintergrund und Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (mr)

