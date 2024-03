Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Schmorbrand; Trunkenheitsfahrt

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Auffahrunfall auf der B 28

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochmorgen kurz nach 7.30 Uhr auf der B 28 ereignet. Der bislang unbekannte Lenker eines weißen Pkw war an der Anschlussstelle Metzingen-Süd auf die Bundesstraße in Richtung Bad Urach aufgefahren. Im Anschluss wechselte der Unbekannte sofort auf den linken Fahrstreifen, um einen Lkw zu überholen. Eine dort fahrende, 41 Jahre alte Seat-Lenkerin musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Ein nachfolgender, 39-jähriger Ford-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte mit seinem Ranger in den Leon. Einem 19 Jahre alten Lenker eines Ford Focus reichte es ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf den Wagen des 39-Jährigen auf. An den noch fahrbereiten Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro entstanden. (ms)

Pfullingen (RT): Rotlicht missachtet

Ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines missachteten Rotlichts ist es am Mittwochvormittag in Pfullingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 11.50 Uhr war eine 84-Jährige mit einem VW auf der Marktstraße stadteinwärts unterwegs und fuhr in den Einmündungsbereich mit der Straße Arbach ob der Straße ein, obwohl die Ampel nach derzeitigem Kenntnisstand Rot zeigte. In der Folge kam es zur Kollision mit dem VW einer 43-Jährigen, die von dort kommend bei Grün in die Marktstraße eingebogen war. Die 43-Jährige erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auch die Seniorin kam vorsorglich ins Krankenhaus. Den Blechschaden an den Autos schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 12.000 Euro. (mr)

Lichtenstein (RT): Einbruch in Unterhausen

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße ist am Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 16.30 Uhr und 21.10 Uhr gelangte der Unbekannte über die nicht verschlossene Eingangstür ins Innere des Gebäudes. Darin hebelte er die Tür einer Wohnung auf und suchte darin nach Stehlenswertem. Mit Schmuck und Bargeld gelang dem Einbrecher anschließend unerkannt die Flucht. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (rd)

Ostfildern (ES): Schmorbrand

Zum Brand im Untergeschoss eines Wohngebäudes in der Steigstraße, im Stadtteil Scharnhausen, sind die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag ausgerückt. Gegen 17.20 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von einer Hausbewohnerin alarmiert worden. Wie sich vor Ort herausstellte war im Untergeschoss des Hauses eine Herdplatte versehentlich in Betrieb gesetzt worden, auf der diverse Kunststoffgegenstände abgestellt waren. Als diese zu schmoren begannen wurde der Heimrauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 32 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Verletzt wurde niemand, sodass der vorsorglich mit angefahrene Rettungswagen nicht eingesetzt werden musste. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf geschätzte 3.000 Euro belaufen. (cw)

Esslingen (ES): Einbruch in Schule

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Unbekannter in die Schule in der Steinbeisstraße eingebrochen. Vermutlich gegen 2.30 Uhr verschaffte sich der Kriminelle auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Schulgebäude und durchsuchte mehrere Räume nach Stehlenswertem. Offenbar hatte er es auf Buntmetall abgesehen, dass er im Werkstattbereich bereits zum Abtransport bereitgelegt hatte, bevor er vermutlich gestört wurde und unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mb)

Kirchheim / Teck (ES): Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt

Nach einem Fahrradsturz in der Nacht zum Donnerstag in Ötlingen musste ein 61-Jähriger stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Radler war gegen 0.15 Uhr auf dem linken Gehweg der Lindorfer Straße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Beim Überqueren der Straße Zum Rübholz stürzte er am gegenüberliegenden Randstein des Gehwegs. Der Rettungsdienst brachte den 61-Jährigen ins Krankenhaus. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ein vorläufiges Ergebnis von über 1,8 Promille ergeben hatte, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Anschließend wurde er stationär aufgenommen. (rd)

Ostfildern (ES): Unfall beim Überholen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der K 1218 verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 34 Jahre alter Mann mit einem Audi die Kreisstraße von der Abendeckkreuzung herkommend in Richtung Kemnat und setzte ersten Erkenntnissen zufolge zum Überholen zweier Fahrzeuge an. Als der 62-jährige Lenker des vordersten Pkw, eines Mazda, nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem überholenden Audi. Beim Zusammenstoß erlitt der 34-Jährige augenscheinlich leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der 62-Jährige wurde hingegen schwer verletzt. Er musste in eine Klinik eingeliefert werden. Beide Pkw, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 45.000 Euro entstanden sein dürfte, wurden abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die K 1218 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Lenningen (ES): Mehrere Container aufgebrochen

Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen auf einer Baustelle in der Straße Gansäcker sein Unwesen getrieben. Wohl gegen 2.15 Uhr machte sich der Täter an mehreren Containern zu schaffen und brach diese auf. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Täter unter anderem diverse Elektrowerkzeuge sowie Elektronikartikel, darunter ein Beamer sowie eine Kaffeemaschine. Sowohl der Sachschaden als auch der Wert des Diebesguts werden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Lenningen ermittelt. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Mittwochabend. Eine 55 Jahre alte BMW-Lenkerin war gegen 18.15 Uhr auf der Robert-Bosch-Straße ortseinwärts unterwegs und wollte in die K 6908 (Südring) einfahren. Dabei stieß sie mit ihrem Wagen mit dem von rechts kommenden VW einer vorfahrtsberechtigten 47-Jährigen zusammen. Die 47-Jährige wurde hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Pkw dürfte mit circa 15.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Tübingen (TÜ): Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Deutlich alkoholisiert war ein 23-Jähriger, der am frühen Donnerstagmorgen auf einem E-Scooter einer Polizeistreife auf dem Nordring aufgefallen ist. Der Mann war gegen 3.45 Uhr auf dem Nordring in Schlangenlinien in Richtung Schnarrenbergstraße unterwegs, weshalb er angehalten und kontrolliert wurde. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab hierbei einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt und eine Blutprobe angeordnet. Der junge Mann sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Burladingen (ZAK): Radfahrerin von Pkw erfasst

Eine Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag in Burladingen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie bislang bekannt ist, war ein 55-Jähriger mit einem Hyundai gegen 16.30 Uhr auf der Fidelisstraße unterwegs und wollte die Ambrosius-Heim-Straße geradeaus in Richtung Staufenstraße queren. Nachdem er zunächst am Stoppschild angehalten hatte, kam es nach dem Losfahren zur Kollision mit einer von rechts kommenden Radfahrerin im Alter von 62 Jahren. Die Frau erlitt hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Bei Unfall von Quad gefallen

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Quad-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B 463 erlitten. Der 20-Jährige war kurz vor 20 Uhr mit einem Fahrzeug der Marke Cobra Supermoto 422 auf der Bundesstraße von Lautlingen herkommend in Richtung Ebingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann am Ortsende nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte an der Leitplanke entlang. Hierbei stürzte er von seinem Quad und zog sich glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der 20-Jährige mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Das Quad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf 4.000 Euro geschätzt. An der Leitplanke beträgt er etwa 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen bis 21 Uhr gesperrt werden. (ms)

