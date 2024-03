Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Hinweise zu einem Raubdelikt gesucht

Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Mittwochmorgen auf der B 312 im Scheibengipfeltunnel ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 7.40 Uhr mit seinem Volvo 850 GLE auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr im Tunnel ins Stocken geriet. Er reagierte zu spät und krachte mit so großer Wucht ins Heck eines vorausfahrenden Skoda Superb, dass dieser auf einen davor fahrenden Mini Cooper und dieser wiederum auf einen Audi A3 aufgeschoben wurde. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden drei Mitfahrer im Volvo und die beiden Insassen des Mini leicht verletzt. Alle wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Volvo war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die anderen Autos blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an den vier Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben zwei Fahrzeugen der Feuerwehr war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen im Einsatz. Der Tunnel musste zwischen 8 Uhr und 8.15 Uhr kurzzeitig voll gesperrt werden. (cw)

Metzingen (RT): Radfahrerin gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 79 Jahre alte Radlerin am Mittwochvormittag beim Sturz mit ihrem Fahrrad erlitten. Gegen 9.30 Uhr wollte die Seniorin in der Rebenstraße auf ihr Rad steigen. Dabei stürzte sie zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Lenningen (ES): Zeugen zu Raubdelikt gesucht

Um Zeugenhinweise zu einem Raubdelikt, das sich in der Nacht zum Mittwoch auf einem Basketballfeld zwischen Unterlenningen und Brucken ereignet hat, bittet derzeit das Polizeirevier Kirchheim. Bisherigen Ermittlungen zufolge hielt sich ein 24-Jähriger gegen 23 Uhr dort auf, als er von vier unbekannten Männern umringt worden sein soll. Diese forderten Wertgegenstände. Einer der Täter soll dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Nachdem ihnen der Geschädigte seine Armbanduhr ausgehändigt hatte, flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung Wehrstraße. Der unverletzt gebliebene Geschädigte wählte anschließend den Notruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die vier Männer werden als etwa 180 bis 200 Zentimeter groß beschrieben. Sie waren schlank, sollen dunkel gekleidet gewesen sein und nur einsilbig gesprochen haben. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07021/501-0. (rd)

