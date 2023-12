Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruch in Wohnhaus

Velen-Ramsdorf (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Börgesken;

Tatzeit: 24.12.2023, zwischen 14.15 Uhr und 19.45 Uhr;

Eine Kamera sowie eine geringe Menge Bargeld erbeuten haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Velen-Ramsdorf. Zu dem Geschehen an der Straße Börgesken kam es am Sonntag (Heiligabend) zwischen 14.15 Uhr und 19.45 Uhr. Durch die Haustür hatten sich die Täter gewaltsam Zugang in das mehrgeschossige Gebäude verschafft und das Mobiliar in den Räumen durchwühlt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell