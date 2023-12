Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Radstation

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 22.12.2023, zwischen 04.20 Uhr und 04.30 Uhr;

Gewaltsam in die Radstation am Bahnhof Gronau eingedrungen ist am frühen Freitagmorgen ein Unbekannter. Bei der Tat zwischen 04.20 Uhr und 04.30 Uhr erbeutete der circa 1,80 Meter große, schlanke Mann mit einem Henriquatre-Bart eine Pedelec-Steuereinheit sowie eine Displayhalterung. Bei dem Einbruch trug der Mann eine graue Winterjacke mit Kapuze, eine hellblaue Jeans sowie schwarze Schuhe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich der Täter in den darauffolgenden Morgenstunden erneut in dem Unterstand aufgehalten. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell