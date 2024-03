Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Wohnwagendiebstahl; Mutmaßlichen Sprayer ertappt

Reutlingen (ots)

Sankt Johann (RT): Gegen Rechtsfahrgebot verstoßen

Ein Schwerverletzter, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 55-Jähriger am Dienstagmorgen auf der L 380 zwischen den Ortsteilen Würtingen und Lonsingen verursacht hat. Der Mann war gegen 7.45 Uhr mit seinem VW ID 3 auf der Landesstraße von Würtingen in Richtung Lonsingen unterwegs. Kurz vor der Einmündung Breinsberg war in seine Fahrtrichtung eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage aufgebaut. Als er, wie er angab, ein rotes Blitzlicht gesehen habe, zog er mit seinem Wagen nach links auf den Gegenfahrstreifen. Dort kam es zur seitlich streifenden Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Passat eines 61-Jährigen, der keinerlei Chancen mehr zu einer Reaktion hatte. Der ID3 wurde durch den Aufprall nach rechts und von der Fahrbahn abgewiesen, wo der Wagen nach etwa 60 Metern im Grünstreifen zum Stehen kam. Auch der Passat wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, durchfuhr den dortigen, abfallenden Grünstreifen, bevor das Auto gegen eine Dole krachte. Während der Unfallverursacher nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde der Fahrer des Passat so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren werden musste. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Deizisau (ES): Wohnwagen gestohlen (Zeugenaufruf)

Einen weißen Wohnwagen der Marke Hymer mit dem amtlichen Kennzeichen LB-XT 1237 haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag gestohlen. Der Wohnwagen im Wert von etwa 20.000 Euro, der auf dem Dach mit Solarzellen ausgerüstet ist, war zwischen 17 Uhr und 6.30 Uhr im Seewiesenweg mit einer Deichselsicherung geparkt gewesen. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/3070 um sachdienliche Hinweise. (mb)

Weilheim (ES): Abhang abgerutscht und überschlagen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmittag auf der Weinsteige zur Limburg ereignet. Gegen 13.45 Uhr war dort ein 46-Jähriger mit einem Klein-Lkw mit Pritschenaufbau bergaufwärts unterwegs, als das Fahrzeug ins Rutschen geriet und von der Straße abkam. Im Anschluss überschlug es sich offenbar mehrfach rund 20 Meter den Abhang hinunter, ehe es auf dem Dach zum Liegen kam. Sowohl der 46-Jährige als auch sein Mitfahrer im Alter von 33 Jahren, die aus dem total beschädigten Lkw gerettet werden mussten, wurden ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt und vom Rettungsdienst in Kliniken eingeliefert. Zum Transport des 46-Jährigen kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Sachschaden am Fahrzeug, das aufwändig geborgen werden muss, dürfte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (mr)

Tübingen (TÜ): Mutmaßlichen Sprayer ertappt

Auf frischer Tat ist ein 28-Jähriger am Dienstagvormittag ertappt worden, der in der Steinlachunterführung eine Wand mit einer Parole beschmiert haben soll. Ein Zeuge bemerkte gegen 10.30 Uhr den Farbschmierer, der dort eine Wand besprühte und sprach ihn an. Daraufhin bedrohte dieser den Zeugen und wurde sogar handgreiflich, bevor er in Richtung Finanzamt flüchtete, wobei er seine Spraydose in die Steinlach warf. Der Zeuge nahm sofort die Verfolgung auf und alarmierte zeitgleich die Polizei, sodass der 28-Jährige im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich Christophstraße / Ulrichstraße vorübergehend festgenommen werden konnten. Der Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob der Tatverdächtige für weitere Sachbeschädigung in Frage kommt, ist genauso wie die Eigentumsverhältnisse eines bei ihm aufgefundenen Mobiltelefons Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei aufgenommen hat. (cw)

