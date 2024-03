Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Jeep gestohlen; Streitigkeiten; Pkw-Aufbruch; Autos beschädigt; Kellerbrand; Dieselpartikelfilter gestohlen

Pfullingen (RT): Gas- und Bremse verwechselt

Deutlich alkoholisiert war ein 43-Jähriger, der am Sonntagvormittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Daimlerstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 10.25 Uhr mit seinem Volvo XC60 vom Gelände einer Tankstelle losgefahren und hatte zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit die Daimlerstraße überquert. Dort fuhr er auf den gegenüberliegenden Kundenparkplatz eines Discounters, wo er offenbar die Pedale verwechselte, seinen Wagen stark beschleunigte und in einem großen Bogen zunächst gegen die Ecke und den Eingangsbereich des Gebäudes krachte. Anschließend prallte er in eine Schlange von Einkaufwagen bevor er eine Hangbefestigung aus Betonsteinen durchbrach und die dahinterliegende Schutzplanke aus der Verankerung riss, an der sein Wagen letztendlich zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,9 Promille, weshalb sein Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Volvo, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden auf dem Gelände des Discounters dürfte noch einmal mit mindestens 20.000 Euro zu Buche schlagen. (cw)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Riskant überholt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der L 1209 zwischen der Burkhardtsmühle und Plattenhardt ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 31-Jähriger gegen 14,40 Uhr mit seinem Hyundai i20 N auf der Landesstraße von der Burkhardtsmühle herkommend in Richtung Plattenhardt unterwegs, als er in der ersten Rechtskurve zum Überholen eines vorausfahrenden, weißen BMW auf die Gegenfahrbahn ausscherte, obwohl er den weiteren Fahrbahnverlauf nicht einsehen konnte. Eine ordnungsgemäß entgegenkommend 43-Jährige konnte nur noch durch eine Notbremsung mit ihrem VW Polo eine Frontalkollision vermeiden. Der Hyundai-Fahrer wich seinerseits nach links in den Grünstreifen aus und zog eine etwa 50 Meter lange Schneise durch den dortigen Jungwald, bevor sein Wagen mit enormer Wucht gegen einen Baum knallte, an dem er letztendlich zum Stehen kam. Der 31-Jährige konnte sich nachfolgend selbständig aus dem Fahrzeugwrack befreien und blieb soweit bislang bekannt, unverletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus. Sein Wagen, an dem Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Die Höhe des Flurschadens wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen, weshalb der Polo unbeschädigt blieb. Zur Beseitigung der in die Fahrbahn hängenden Bäume und zur Unterstützung der Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr im Einsatz. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nun nach Zeugen und bittet insbesondere den Fahrer des weißen BMW, der ein Wiesbadener Kennzeichen (WI-) gehabt haben soll, sich zu melden. Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Esslingen (ES): Jeep gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf einen schwarzen Jeep Grand Cherokee hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Berkheim abgesehen. In der Zeit zwischen 21 Uhr und 13 Uhr entwendete der Täter das am Fahrbahnrand in der Nellinger Straße abgestellte Fahrzeug. An diesem waren zur Tatzeit die Kennzeichen ES-MH61 angebracht. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizei Esslingen zu melden. (rd)

Großbettlingen (ES): Auseinandersetzung und Sachbeschädigungen

Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind am Sonntagnachmittag zu einer Flüchtlingsunterkunft in der Nürtinger Straße ausgerückt. Gegen 16.40 Uhr war die Polizei verständigt worden, nachdem es zuvor aus noch unbekannten Gründen zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 23 Jahre alten Bewohner und einem 25-jährigen Besucher gekommen war. In der Folge soll der Jüngere mit einem unbekannten Gegenstand seinen Kontrahenten geschlagen und diesen verfolgt haben. Eine Anwohnerin brachte den Leichtverletzten in Sicherheit und verständigte die Einsatzkräfte. Eine medizinische Versorgung des Mannes war nicht erforderlich. Vor Ort stellten die Beamten zudem vier beschädigte Fenster im Erdgeschoss der Unterkunft fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren diese offenbar zuvor von einem anderem 23-jährigen, nicht dort wohnhaften Tatverdächtigen, mit einem Besenstiel eingeschlagen worden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Bewohner der betroffenen Zimmer wurden anderweitig untergebracht. Den beiden nicht in der Nürtinger Straße wohnhaften Männern wurde ein Platzverweis erteilt. Der Polizeiposten Roßdorf hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Sachbeschädigung aufgenommen. (rd)

Köngen (ES): Auto aufgebrochen

Ein in der Unterdorfstraße stehender Renault ist am Wochenende zum Ziel eines Kriminellen geworden. In der Zeit zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Sonntag, kurz vor zehn Uhr, schlug der Täter an dem Wagen die Beifahrerscheibe ein und entwendete aus dem Innenraum unter anderem Bargeld. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Mehrere Autos beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat sich am Wochenende an mehreren in der Klausenstraße geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Wohl in der Nacht zum Sonntag beschädigte der Täter Außenspiegel an insgesamt zehn Autos. Zum Teil wurden die Spiegel gänzlich abgeschlagen. Außerdem besprühte der Unbekannte die Fahrzeuge mit einem Feuerlöscher, den er zuvor unweit entfernt entwendet hatte. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (mr)

Albstadt (ZAK): Kellerbrand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagmittag in die Wilhelmstraße nach Onstmettingen ausgerückt. Gegen 13.20 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, nachdem ein Hausbewohner Flammen aus dem Waschraum im Untergeschoss eines Wohngebäudes bemerkt hatte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit mehreren Fahrzeugen, darunter auch einer Drehleiter, anrückte, setzte die von dem Bewohner mit Hilfe eines Feuerlöschers begonnen Löscharbeiten fort. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Brand im Bereich einer in Betrieb befindlichen Waschmaschine und eines ebenfalls eingeschalteten Trockners ausgebrochen. Der Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen vor Ort war, brachte sowohl den Brandentdecker als auch eine weitere Hausbewohnerin mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (rd)

Schömberg (ZAK): Dieselpartikelfilter gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Gottlieb-Daimler-Straße haben am Wochenende wohl mehrere Kriminelle ihr Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, sechs Uhr, wurden, wie bislang bekannt, an weit über einem Dutzend Fahrzeugen, überwiegend Wohnmobilen, die Dieselpartikelfilter ausgebaut und entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte von den Tätern ein Transporter oder ähnliches verwendet worden sein. Der Schaden dürfte sich auf einen fünfstelligen Betrag summieren. Der Polizeiposten Schömberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07427/94003-0 um Zeugenhinweise. (mr)

