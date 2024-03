Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung; Wohnwagen gestohlen; Denkmal beschmiert; Verkehrsunfälle; Brand

Reutlingen (ots)

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior aus Reutlingen - Vermisster 72-Jähriger tot aufgefunden

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 09.01.2024 / 15.26 Uhr

Der seit Anfang des Jahres aus Reutlingen vermisste 72-Jährige ist am 7. März 2024 tot im Neckar zwischen Neckartailfingen und Neckarhausen aufgefunden worden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht. Nach Abschluss der Identifizierungsmaßnahmen wird die Öffentlichkeitsfahndung hiermit zurückgekommen. (mr)

Reutlingen (RT): Hochwertiger Wohnwagen entwendet (Zeugenaufruf)

Ein hochwertiger Wohnwagen ist in den vergangenen Tagen von einem umzäunten Stellplatz in der Betzinger Rainlenstraße gestohlen worden. In der Zeit von Donnerstag, elf Uhr, bis Montag, kurz vor 15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände ein. Im Anschluss entfernten sie das Kennzeichen des zugelassenen Fahrzeugs der Marke Fendt und entwendeten den Anhänger. Der weiße Wohnwagen hat einen Wert von etwa 40.000 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/9394-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Reutlingen (RT): Kriegerdenkmal beschmiert (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen ein Kriegerdenkmal auf dem Friedhof Unter den Linden in der Rommelsbacher Straße beschmiert. In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, beschädigte der Täter das Denkmal mit roten Graffiti-Schriftzügen. Der dadurch angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum auf dem Friedhof verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. Die Stadt Reutlingen hat für die Benennung des Täters oder für Hinweise, die entscheidend für die Aufklärung der Tat sind, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Sie entscheidet unter Ausschluss des Rechtsweges über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Wahrnehmung präventivpolizeilicher Aufgaben oder die Verfolgung von Straftaten gehört. (mr)

Sonnenbühl (RT): Auf Zebrastreifen angefahren

Eine Fußgängerin ist am Montagvormittag in Undingen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr war ein 65-jähriger Ford-Lenker auf der Erpfinger Straße unterwegs und erfasste mit seinem Wagen eine 67 Jahre alte Frau, die auf Höhe einer Bankfiliale auf einem Fußgängerüberweg die Straße queren wollte. Die 67-Jährige wurde auf die Motorhaube des Autos aufgeladen und auf die Fahrbahn abgeworfen. Sie musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Sachschaden am Ford beträgt rund 2.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Auto gefahren

Gleich mehreren Anzeigen sieht ein Autofahrer entgegen, den Beamte des Polizeireviers Esslingen am Montagnachmittag aus dem Verkehr gezogen haben. Der Audi des 29-Jährigen fiel den Polizisten kurz vor 16.30 Uhr in der Oberesslinger Hindenburgstraße auf, da die rechte Seitenscheibe fehlte und mit einem blauen Müllsack abgeklebt war. Während der Kontrolle hegten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechender Test bestätigte dies im Anschluss. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Auf der Rückbank befand sich noch ein sieben Jahre altes Kind, das nicht ordnungsgemäß gesichert war. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Esslingen (ES): Fahrgast bei Unfall verletzt

Ein Fahrgast eines Linienbusses hat bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen erlitten. Gegen acht Uhr war ein 28 Jahre alter Mann mit seinem Ford Fiesta auf der Rotenackerstraße in Richtung Hirschlandkopf unterwegs und wechselte eigenen Angaben zufolge aufgrund eines wahrgenommenen Martinshorns auf die parallel verlaufende Busspur. Ein dort fahrender 30-Jähriger versuchte noch, mit seinem Linienbus nach rechts auszuweichen. Dennoch kam es zur Kollision der Fahrzeuge, wobei ein 33 Jahre alter Fahrgast augenscheinlich leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrtauglich. (mr)

Tübingen (TÜ): Mehrere Unfälle auf Reutlinger Straße (Zeugenaufruf)

Gleich drei Unfälle haben sich am Montagmittag auf der Reutlinger Straße auf Höhe des Französischen Viertels in Fahrtrichtung Reutlingen ereignet. Gegen 13.50 Uhr fuhr eine 31 Jahre alte Mazda-Lenkerin an der ampelgeregelten Einmündung zur Allee des Chasseurs auf den verkehrsbedingt vor ihr stehenden Hyundai einer 42-Jährigen auf. Der Hyundai wurde daraufhin noch gegen einen davorstehenden, weißen Pkw geschoben, der seine Fahrt jedoch in Richtung Reutlingen fortsetzte. Der bislang bekannte Sachschaden beläuft sich auf 14.000 Euro. Sowohl der Mazda als auch der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit.

Etwa zweitgleich ereigneten sich in dem dreispurigen Teilstück zwischen der Einmündung zur Allee des Chasseurs und der Einmündung zur B27 noch zwei weitere Auffahrunfälle. Auf der Abbiegespur prallte eine 19 Jahre alte Frau mit ihrem BMW gegen das Heck des verkehrsbedingt bremsenden Renault eines 25-Jährigen. An den noch fahrbereiten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Auf der linken Geradeausspur fuhr der noch unbekannte Lenker eines weißen Transporters auf den vorausfahrenden Nissan einer 60-Jährigen auf. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der etwa 50 bis 60 Jahre alte Lenker des Transporters davon.

Zeugen, die die Unfälle beobachtet haben und die insbesondere Angaben zu dem weißen Transporter oder dem weißen Pkw machen können, die von den Unfallstellen davongefahren sind, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (rd)

Dotternhausen (ZAK): Pkw unter Auflieger geschoben

Zwei Verletzte und ein beträchtlicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 50.000 Euro sind die Folgen eines schweren Auffahrunfalls am Montagnachmittag auf der B 27 bei Dotternhausen. Gegen 16.40 Uhr war ein 44 Jahre alter Mann mit einem Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Rottweil unterwegs. Vor der Einmündung zur K 7132 (Dormettinger Straße) hatte sich ein Rückstau gebildet, wobei der 44-Jährige das Stauende vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät erkannte. In der Folge fuhr er heftig auf den stehenden BMW eines 24-Jährigen auf. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls mit der Front unter den Auflieger eines davorstehenden Lasters geschoben. Der BMW-Lenker sowie seine Mitfahrerin im Alter von 21 Jahren, die das Auto selbstständig verlassen konnten, wurden ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Die beiden Lkw blieben fahrtauglich. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Albstadt (ZAK): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Montagnachmittag in Ebingen ereignet. Dort war gegen 16 Uhr eine 22 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Kientenstraße in Richtung Meßstetter Straße unterwegs und kollidierte mit dem Heck eines vorausfahrenden Ford, dessen 37-jährige Lenkerin vor der Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste. Die VW-Fahrerin zog sich beim Zusammenstoß ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Autos dürfte mit insgesamt rund 6.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Hechingen (ZAK): Heckenbrand

Zum Brand zweier Thuja-Bäume sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend, gegen 22.15 Uhr, in die Ermelesstraße ausgerückt. Diese hatten im Zuge einer Schädlingsbekämpfung mittels Bunsenbrenner Feuer gefangen. Die Feuerwehr, die daraufhin mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Bis auf die Bäume entstand kein weiterer Sachschaden. (rd)

