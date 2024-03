Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Einbrüche, teils mit Festnahme; Verkehrsunfälle; Gewahrsam

Reutlingen (ots)

Brand von Gartenhütte und Baumaterial (Zeugenaufruf)

Zu zwei Bränden sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Mittwoch ausgerückt. Zunächst waren die Einsatzkräfte gegen 22.15 Uhr von einem Zeugen alarmiert worden, der in der Schrebergartenanlage zwischen der Hochschule und dem Motocrossgelände eine brennende Gartenhütte bemerkt hatte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit 16 Feuerwehrleuten anrückte, löschte die in Vollbrand stehende Hütte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Kurz vor 1.30 Uhr wurden die Rettungskräfte zum nahegelegenen Hochschulgelände in die Alteburgstraße gerufen. Vor einem dortigen Rohbau war Baumaterial in Brand geraten, das von der Feuerwehr, die mit 22 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Rohbau wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge können eine Brandlegung und ein Zusammenhang der beiden Fälle nicht ausgeschlossen werden. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung, an der neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief bislang erfolglos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Telefon 07121/942-3333. (rd)

Reutlingen (RT): Mutmaßlicher Einbrecher geschnappt

Noch am Tatort konnten Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Mittwochmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festnehmen. Ein Zeuge hatte gegen 6.45 Uhr einen Mann mit Rucksack beobachtet, der sich in der Straße Am Heilbrunnen an einem offenbar nicht richtig verschlossenen Fenster eines Lebensmittelmarktes zu schaffen machte, dieses aufdrückte und in das Geschäft einstieg. Der Zeuge reagierte genau richtig, sprach den Mann nicht an, sondern alarmierte sofort die Polizei, sodass die eingesetzten Beamten den 54 Jahre alten, polizeibekannten Mann noch im Laden antreffen und vorläufig festnehmen konnten. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. (cw)

Reutlingen (RT): Beim Ausfahren nicht aufgepasst

Zwei Fahrzeuge mussten am Dienstagvormittag nach einem Verkehrsunfall abgeschleppt werden. Eine 37-Jährige fuhr gegen 10.30 Uhr mit einem Pkw der Marke Jaguar von einer Grundstücksausfahrt herkommend auf die Brühlstraße ein. Hierbei stieß sie mit dem vorbeifahrenden VW Polo eines 86 Jahre alten Mannes zusammen. Ersten Ermittlungen nach war die Sicht der Unfallverursacherin aufgrund am Straßenrand geparkter Fahrzeuge eingeschränkt. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. (ms)

Pfullingen (RT): Auf Fußgängerüberweg angefahren

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Fußgängerin am Dienstagabend erlitten, als sie von einem Auto angefahren wurde. Ein 18-Jähriger war gegen 20.50 Uhr mit einem Honda Civic auf der Sandstraße in Richtung Klosterstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Hohmorgenstraße übersah er eine 22 Jahre alte Fußgängerin, die den dortigen Zebrastreifen von links herkommend überquerte. Trotz einer Vollbremsung erfasste der Fahranfänger mit seinem Fahrzeug die junge Frau, die hierdurch nach rechts abgewiesen wurde. Die Verletzte wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an dem Pkw wird auf 1.000 Euro geschätzt. (ms)

Lichtenstein (RT): Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Dienstagvormittag in der Lichtensteiner Wilhelmstraße zu einem Auffahrunfall geführt. Eine 55-Jährige befuhr kurz nach 11.30 Uhr mit einem VW Polo die Wilhelmstraße von Pfullingen herkommend. Verkehrsbdingt musste sie mit ihrem Pkw zum Linksabbiegen in die Scheffelstraße bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende, 38 Jahre alte VW-Lenkerin bemerkte dies zu spät und krachte mit ihrem Golf ins Heck des stehenden Polo. Hierbei verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. Sie konnte vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Ihr Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Pkw beträgt rund 10.000 Euro. (ms)

Köngen (ES): In Gartenhäuser eingebrochen

Ein Einbrecher hat in der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 17.45 Uhr, sein Unwesen in einer Kleingartenanlage neben der L 1200 zwischen Köngen und Denkendorf getrieben. Der Unbekannte brach nach derzeitigem Ermittlungsstand vier Gartenhäuser auf und entwendete einen Fernseher sowie ein Solar LED-Licht. Über weiteres Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Zugeschlagen und Polizeibeamten gebissen

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 25-Jähriger seit Dienstagnachmittag entgegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es zwischen diesem und einem 30-Jährigen in einem Supermarkt in der Pliensaustraße gegen 16.10 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit gekommen, in dessen Verlauf der 25-Jährige sein Gegenüber beleidigt und geschlagen haben soll. Nachdem ein Zeuge schlichtend eingegriffen hatte, soll der 25-Jährige außerdem sein Glied entblößt haben. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der Mann aggressiv und nicht kooperativ. Bei der Ingewahrsamnahme des 25-Jährigen biss dieser einem der Einsatzkräfte in die Hand. Da der Beamte Handschuhe trug, blieb er unverletzt. Der Beschuldigte musste in eine Gewahrsamszelle gebracht werden und wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Ostfildern (ES): Kollision im Kreuzungsbereich

Auf der Abendeckkreuzung ist es am Dienstagnachmittag zur Kollision zweier Autos gekommen. Gegen 15.40 Uhr wollte ein 57 Jahre alter Mann mit einem Toyota die Kreuzung von der Stuttgarter Straße herkommend in Richtung Heumaden queren. Dabei missachtete er ersten Erkenntnissen zufolge das für ihn geltende Rotlicht der Ampel, worauf es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes einer 40-Jährigen kam, die bei Grün vom Möhringer Weg herkommend in die Kreuzung eingefahren war. Beim Unfall zog sich die Frau augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Den Blechschaden an den Autos gibt die Polizei mit insgesamt etwa 6.500 Euro an. Der Mercedes musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 32-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch auf der B28 erlitten. Die Frau befand sich kurz nach 0.30 Uhr in einem Linienbus, dessen 27 Jahre alter Lenker die B28 am Ortsausgang von Tübingen in Richtung Reutlingen befuhr. In einer leichten Linkskurve etwa Mittig der Steige kam der Busfahrer nach ersten Erkenntnissen wohl aufgrund von Müdigkeit mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach mehreren Metern im Straßengraben kam der Bus dort zum Stehen. Die 32-Jährige, die sich zu diesem Zeitpunkt als einziger Fahrgast darin befand, wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Bus musste mit einem geschätzten Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die B28 im betroffenen Streckenabschnitt für rund fünf Stunden nur einspurig befahrbar und musste auch kurzzeitig voll gesperrt werden. (rd)

