Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Seniorin in Esslingen tot aus Neckarkanal geborgen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Seniorin tot aus Neckarkanal geborgen

Am Mittwochabend ist eine 70-Jährige tot aus dem Rossneckarkanal geborgen worden. Eine Zeugin hatte gegen 17.45 Uhr im Bereich Mettinger Straße / Schlachthausstraße einen herrenlosen Rollator in der Böschung des Gewässers entdeckt und in der Folge die Polizei verständigt. Im Zuge der sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen konnte der Leichnam der Frau durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers im Wasser des Kanals festgestellt und anschließend durch die Feuerwehr geborgen werden. Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge ist von einem Unglücksfall auszugehen. Anhaltspunkte auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich bislang nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell