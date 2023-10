Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Schlafende Reisende im fahrenden ICE bestohlen- Bundespolizei entdeckt Bargeld im Schuh eines Tatverdächtigen-

Hamburg (ots)

Am 18.10.2023 gegen 00.10 Uhr nahmen Bundespolizisten ein mutmaßliches Diebes-Duo in einem eingefahrenen ICE im Bahnhof Hamburg-Harburg vorläufig fest.

"Die marokkanischen Staatsangehörigen (m.18, m.19) sind aufgrund von Zeugenaussagen dringend tatverdächtig, einer schlafenden Reisenden (w. 26) auf der Fahrt von Bremen nach Hamburg aus der auf dem Sitzplatz abgelegten Bauchtasche das mitgeführte Bargeld entwendet zu haben."

Dabei agierte das Duo professionell und arbeitsteilig. Der 19-Jährige setzte sich hinter die schlafende Frau und entnahm blitzschnell das mitgeführte Bargeld aus der Tasche. Die erlangte Beute übergab der Beschuldigte seinem 18-jährigen Mittäter, der das Geld umgehend in der Kleidung verstaute.

Ein unbeteiligter Reisender (m.37) beobachtete die Tat und informierte umgehend einen Zugbegleiter. Der DB-Mitarbeiter forderte daraufhin telefonisch über die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg Polizeibeamte an.

"Nach Einfahrt des ICE 514 im Bahnhof Harburg wurde das tatverdächtige Duo im Zug von einer Streife der Bundespolizei vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht."

"Bei der Durchsuchung der Beschuldigten konnten in der Jackentasche des 18-Jährigen, sowie unter einer Einlegesohle in einem Schuh insgesamt 110 Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden."

Die Beschuldigten wurden erkennungsdienstlich behandelt; entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl, Erschleichen von Leistungen: keine Zugfahrscheine) wurden eingeleitet.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste das Duo wieder entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei wiederholt vor Taschendieben:

"Seien Sie wachsam und führen Sie Geldbörsen und andere Wertsachen nur in geschlossenen Innentaschen mit sich. In diesem Fall hatte die schlafende Reisende ihre Bauchtasche mit dem Bargeld auf dem Sitz neben sich abgelegt und es damit den Taschendieben sehr einfach gemacht an die begehrte Beute zu gelangen."

Der Ideenreichtum der Taschendiebe kennt keine Grenzen! Kostenlose Präventionstipps zur Thematik erhalten Sie unter www.bundespolizei.de - Sicher im Alltag!

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell