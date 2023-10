Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Sexuelle Belästigung in fahrender S-Bahn - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen im Bahnhof Altona fest

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Hamburger Bundespolizei soll am 10.10.2023 gegen 22:10 Uhr ein Mann (Alter: 56 Jahre) eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes (Alter: 24 Jahre) in einer fahrenden S-Bahn der Linie S3 auf der Strecke Hamburg Hbf. - Königstraße sexuell belästigt haben.

Zuvor wurde der Tatverdächtige durch drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes tarifrechtlich kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann keine Fahrkarte vorzeigen konnte.

Nachdem dem deutschen Staatsangehörigen der Fahrtausschluss eröffnet wurde, soll er als Reaktion geäußert haben, dass er gleich an seinem Geschlechtsteil manipulieren werde. Anschließend soll er sich mit einer Hand in den Schritt gegriffen und oberhalb der Hose gerieben haben. Zudem soll er erfolglos versucht haben mit einer Hand aktiv in Richtung Intimbereich der Geschädigten zu greifen.

Der Beschuldigte wurde bei Ankunft der S-Bahn im Bahnhof Altona durch die angeforderte Bundespolizei umgehend festgenommen. Der Mann verweigerte jegliche Aussage zum Tatvorwurf.

Der Beschuldigte musste nach Durchführung von bundespolizeilichen Maßnahmen mit einem Platzverweis wieder entlassen werden.

Ein entsprechendes Strafverfahren (Belästigung auf sexueller Basis) wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Der Polizeiliche Opferschutz der Bundespolizeiinspektion Hamburg hat im Nachgang Kontakt zu der Geschädigten hergestellt.

