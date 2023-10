Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchter Dieb versucht Kundin im Discounter die Geldbörse zu entwenden- Resolute Frau verfolgt Täter - Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei versuchte ein polizeilich bekannter Mann (m.32) am 15.10.2023 gegen 11.30 Uhr einer Kundin (w.60) an einem Gemüsestand in einem Discounter im Bahnhof Altona die mitgeführte Geldbörse (Inhalt: über 200 Euro Bargeld, EC-Karte, Personalausweis) aus der Jackentasche zu entwenden.

Das begehrte Diebesgut fiel beim Versuch des Diebstahls auf den Boden und der mutmaßliche Taschendieb ergriff daraufhin zügig die Flucht.

"Die offensichtlich resolute Geschädigte bemerkte daraufhin den Diebstahl und nahm umgehend die Verfolgung des Täters im Geschäft auf. Die Hamburgerin machte lautstark auf sich aufmerksam und konnte den Tatverdächtigen kurz vor dem Kassenbereich an seiner Kapuze festhalten. Zufällig anwesende Bundespolizisten wurden daraufhin auf die Situation aufmerksam und nahmen den Beschuldigten vorläufig fest."

Gefesselt wurde der Mann zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahls sowie drei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung aufgrund verschiedener Straftaten.

"Seit Mitte April 2023 wurde der wegen Diebstahlsdelikten Verurteilte mit einem Haftbefehl gesucht. Der 32-Jährige war bislang "untergetaucht" und hatte eine geforderte Geldstrafe von über 2.600 Euro bislang nicht gezahlt." "Jetzt hat der Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 173 Tagen zu verbüßen."

Gegen den polizeilich bekannten Mann wurde ein weiteres Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl im Versuch) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen veranlassten Bundespolizisten die Zuführung des Gesuchten in eine Haftanstalt.

"Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei wiederholt vor Taschendieben. Die Täter nutzen jede Gelegenheit um an Diebesgut zu gelangen. Führen Sie Geldbörsen und Handys nur in verschlossenen Innentaschen mit sich."

RC

