Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten Personen

Rheinberg (ots)

Am späten Abend des Dienstags, gegen 23:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Moerser Straße/ An der Neuweide, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden.

Ein 36- jähriger Mann aus den Niederlanden befuhr mit seinem 15- jährigen Beifahrer die Moerser Straße in Fahrtrichtung Rheinberg.

An der Kreuzung Moerser Straße/ An der Neuweide lenkte der Niederländer seinen Pkw plötzlich und ohne dies anzuzeigen nach links in die Rheinberger Straße und kollidierte dabei mit einem entgegen kommenden Pkw eines 23- jährigen Mannes aus Moers. In dessen Fahrzeug befanden sich noch eine 23- jährige Frau und ein 20- jähriger Mann, jeweils aus Moers.

Alle Fahrzeuginsassen erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen.

Vor Ort eingesetzte Rettungswagen brachten die Verletzten in nahegelegene Krankenhäuser, von wo aus sie nach ambulanter Behandlung entlassen wurden.

Beide Fahrzeuge waren durch den Verkehrsunfall so stark beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten.

