Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit einem Polizeikraftrad

Kamp-Lintfort (ots)

Am Dienstag, den 05.03.2024, gegen 13:55 Uhr fiel einem 59- jährigen Polizeikraftradfahrer der KPB Wesel ein Kleinkraftrad auf der Friedrichstraße in Fahrtrichtung Ringstraße auf, welches mit zwei Personen besetzt war. Beide trugen keine Schutzhelme.

Als der Fahrer des Kleinkraftrades an einer Ampel verkehrsbedingt anhielt, sprach der Polizeibeamte den Fahrer an und wies ihn an, mit dem Kleinkraftrad auf dem Gehweg stehen zu bleiben. Stattdessen fuhr der Fahrer zwar auf den Gehweg, hielt aber nicht an, sondern beschleunigte sein Fahrzeug.

Der Polizeibeamte fuhr neben dem Kleinkraftrad her und forderte den Fahrer mehrfach auf anzuhalten. Als vor dem Kleinkraftrad ein Baum und eine Grünfläche den Weg versperrte, lenkte dieser sein Fahrzeug unvermittelt nach links und kollidierte mit dem Kraftrad des Polizeibeamten. Alle Beteiligten kamen zu Fall. Dem Fahrer des Kleinkraftrades gelang jedoch die zu Fuß die Flucht. Der Polizeibeamte und der Sozius des Kleinkraftrades verletzten sich durch den Sturz leicht.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Fahrer des Kleinkraftrades um einen 13- jährigen Jungen aus Kamp-Lintfort handelte.

Er verfügt über keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad und blieb durch den Verkehrsunfall unverletzt.

Das Kleinkraftrad wurde durch einen Abschlepper sichergestellt. Wie der 13- Jährige in den Besitz des Kleinkraftrads gelangte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Ermittlungen dauern an.

/cd

