Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers/Duisburg/Rheinberg - Unfallfluchten mit gestohlenem Transporter

Polizei sucht Zeugen

Moers/Duisburg/Rheinberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.49 Uhr, meldete ein Zeuge einen verdächtigen Transporter, der im Bereich Duisburg-Baerl Schlangenlinien fuhr und im Bereich Grafschafter Straße / Hubertusstraße ein geparktes Auto und ein Verkehrszeichen touchiert hatte.

Der Transporter (VW Crafter) fuhr anschließend weiter in Richtung Duisburg-Binsheim/Rheinberg-Orsoy. Auf der Binsheimer Straße fuhr er beinahe gegen einen Baum. Kurz vor dem Ortseingang Orsoy touchierte der Transporter zwei geparkte Autos und einen Baum.

Auf der Fährstraße hielt der Transporter in Höhe der Kirche an und es liefen insgesamt drei dunkel gekleidete Personen in Richtung Rhein davon.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei, mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Duisburg und eines Polizeihubschraubers verliefen bislang erfolglos.

Ermittlungen an der Halteranschrift ergaben, dass der VW Crafter mit dem Kennzeichen MO-MY1613 zuvor an der Essenberger Straße in Moers gestohlen wurde.

Im Laufe des Morgens wurden der Polizei noch sechs weitere Unfallfluchten auf der Jahnstraße, Moselstraße und Bismarckstraße gemeldet. Im Bereich eines beschädigten Autos auf der Moselstraße konnte das vordere amtliche Kennzeichen des gestohlenen VW Crafter aufgefunden werden.

Insgesamt stellten die eingesetzten Einsatzkräfte, auf dem mutmaßlichen Fahrweg des entwendeten Transporters, bislang acht beschädigte Pkw, ein beschädigtes Verkehrszeichen und zwei beschädigte Bäume fest.

Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die entstandenen Sachschäden liegen im mittleren fünfstelligen Bereich.

Eingesetzte Beamte stellten den aufgefundenen VW Crafter sicher.

Ob sämtliche Schäden durch den entwendeten Transporter verursacht wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verkehrsunfällen, den Tätern oder deren Aufenthalt bzw. sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Moers (02841-171-0) oder Kamp-Lintfort (02842-934-0) zu melden.

/PR (Ref. 240303-0920)

