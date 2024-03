POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Brand im Toilettenbereich einer Schule

Moers (ots) - In der Nacht zum Montag, den 04.03.2024, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 01:26 Uhr durch Aufhebeln einer Tür Zutritt in eine Postfiliale an der Nieper Straße. Die Täter entwendeten Bargeld aus einer Kasse und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Beide Täter trugen Sturmhauben und helle Oberbekleidung sowie schwarze Handschuhe. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen ...

mehr