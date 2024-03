Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in eine Postfiliale

Moers (ots)

In der Nacht zum Montag, den 04.03.2024, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 01:26 Uhr durch Aufhebeln einer Tür Zutritt in eine Postfiliale an der Nieper Straße.

Die Täter entwendeten Bargeld aus einer Kasse und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Beide Täter trugen Sturmhauben und helle Oberbekleidung sowie schwarze Handschuhe.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder die auffällige Beobachtungen im Bereich der Postfiliale gemacht haben.

/cd Ref. 240304-0256

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell