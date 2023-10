Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mühlen Eichsen (ots)

Am heutigen Tag kam es auf der B208 bei Mühlen Eichsen zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden.

Gegen 13:45 Uhr befuhr der 70-jährige Fahrzeugführer eines Opel die B208 aus Mühlen Eichsen in Richtung Goddin, als er plötzlich aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer und seine 69-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenprall schwer. Beide wurden durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus nach Schwerin gebracht. An dem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt bis etwa 15:30 Uhr voll gesperrt. Durch Kräfte der Feuerwehr wurden aus dem Fahrzeug auslaufende Betriebsstoffe beseitigt.

Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell