Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der B106

Lübstorf (ots)

Am gestrigen Tag kam es am frühen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B106, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 13:40 Uhr befuhr die 59-jährige Fahrzeugführerin eines BMW die B106 aus Kirch Stück kommend in Richtung Lübstorf. Die Fahrerin nahm das Bremsen des vor sich fahrenden Skoda scheinbar nicht rechtzeitig wahr und fuhr diesem auf. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der Skoda durch die Wucht des Zusammenstoßes zusätzlich mit dem vor ihm befindlichen Audi. Die BMW-Fahrerin sowie der 42-jährige Skodafahrer verletzten sich durch die Kollision jeweils leicht und wurden durch Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Ihre Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den drei verunfallten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 85.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einer Vollsperrung des Streckenabschnitts. Durch Feuerwehrkräfte wurden auslaufende Betriebsstoffe beseitigt.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

