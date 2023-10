POL-HWI: LKW-Unfall mit einer schwerverletzten Person

Wismar (ots) - Nachdem am gestrigen Tag ein Fall bekannt geworden ist, in dem eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus eingedrungen und Wertsachen entwendet haben soll, rät die Polizei zur Achtsamkeit. Auch wenn Sie sich noch in Sichtweite des Hauses aufhalten, sollten Türen verschlossen und Haustür- bzw. Wohnungsschlüssel nicht steckengelassen werden. Um sich vor Einbrechern zu schützen, gilt, Fenster und ...

