POL-HWI: Versammlung in Grevesmühlen

Warin (ots) - Am 25. September haben Polizeikräfte aus Wismar und Sternberg einen Angler aus dem Wasser gerettet, der zu ertrinken drohte. Gegen 20:30 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis, dass Hilferufe vom Glammsee in Warin zu hören sind. Sofort alarmierte Polizeikräfte konnten einen Mann im See ausmachen, der sich an einem Boot festhielt und immer leiser um Hilfe rief. Zwei Polizeibeamte sprangen daraufhin in das ...

