Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Basislöschzug 6 feiert Agathafeier

Arnsberg (ots)

Am Samstag dem 28.01.2023 feierten die Feuerwehrmitglieder des Basislöschzuges 6 (Bruchhausen/Niedereimer) die traditionelle Agathafeier im Campus der Stadtwerke Arnsberg. Zu Ehren der heiligen Agatha traf man sich am Folgetag zu einem gemeinsamen Gottesdienst.

Neben dem Bürgermeister Ralf Paul Bittner und dem stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Christian Luig waren auch Vertreter der ansässigen Unternehmen eingeladen.

Die Einheitenführer Sebastian Mattern und Markus Schneider führten durch das Programm.

Neben den vielen Ehrungen und Beförderungen wurde auch den Partnerinnen der Feuerwehrkameraden gedankt. Denn nur mit der Unterstützung der Familie ist der Dienst möglich.

Einige Kameraden wurden für ihr langjähriges Engagement geehrt. Es wurden auch viele Beförderungen nach bestandenen Lehrgängen oder nach besonderer Leistung ausgesprochen.

Im Einzelnen sind dieses:

Beförderung zum:

- Feuerwehrmann: Ian Dominik Stahl

- Oberfeuerwehrmann: Timo Linke

- Unterbrandmeister: Michel Glaremin, Michel Schneider

- Brandmeister: Alexander Remarque

- Hauptbrandmeister: Bernd Kahler

Ehrungen für:

- 10 Jahre Mitgliedschaft: Niklas Kalweit

- 40 Jahre Mitgliedschaft: Markus Schneider, Michael-Stefan Kaiser

- 50 Jahre Mitgliedschaft: Johannes Peter Ramm

- Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in Gold (für 35 Jahre Mitgliedschaft): Uwe Hollmann, Christoph Skowranek

Der Basislöschzug 6 besteht derzeit aus 15 Mitgliedern der Kinderfeuerwehr, 21 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr, 64 Mitgliedern in der Einsatzabteilung, 2 Mitgliedern in der Unterstützungsabteilung und 18 Mitgliedern in der Ehrenabteilung.

Im Jahr 2022 wurde die Einsatzabteilung zu 55 Einsätzen gerufen, hiervon waren alleine 30 Brandeinsätze.

Um weiterhin eine starke Truppe zu sein, sind Neumitglieder aller Altersstufen gern gesehen.

