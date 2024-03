Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Beginn der Fahrradsaison

Polizei gibt Tipps rund um das Thema Fahrraddiebstahl

Wesel (ots)

Die Fahrradsaison beginnt so langsam und mit ihr steigen erfahrungsgemäß auch die Fahrraddiebstähle.

Mit der jährlich ansteigenden Anzahl gekaufter E-Bikes und Pedelecs werden die Fahrräder immer teurer und hochwertiger.

Grund genug für die Kreispolizeibehörde Wesel ein paar Tipps und Informationen rund um das Thema Fahrraddiebstahl zu geben. Denn jeder kann selbst etwas dazu beitragen, um es den Tätern schwerer zu machen.

Neben dem "einfachen" Entwenden des jeweils verschlossenen oder nicht verschlossenen Fahrrades, kommt es zum Teil auch im privaten Bereich zu Diebstählen von Fahrrädern, u.a. aus Garagen, Gartenhäusern, Hausfluren oder Kellern.

Was Sie selbst können, um den Fahrraddieben das Leben schwerer machen.

- Lassen Sie Ihr Fahrrad oder E-Bike von der Polizei codieren!

Codierte Fahrräder werden erfahrungsgemäß viel seltener gestohlen. Die Polizei erkennt bei einer Überprüfung außerdem direkt, ob das Rad vom rechtmäßigen Eigentümer gefahren wird. Zudem erleichtert die Codierung eine spätere Zuordnung des Fahrrades, wenn es doch einmal gestohlen wurde. Fahrradcodierungen werden in den Sommermonaten regelmäßig in den Städten und Gemeinden angeboten. Sie können sich hier jederzeit an den Bezirksbeamten ihrer Gemeinde wenden.

- Schließen Sie Ihr Fahrrad nicht nur ab, sondern an!

Nutzen Sie ein vernünftiges Fahrradschloss nicht nur um das Rad abzuschließen, sondern "ketten" Sie es an einen festen Gegenstand (Fahrradständer, Laternenmast, Baum, Geländer, Bank, Heizkörper) an, egal wo Sie das Fahrrad abstellen. Auch im Hausflur, Keller oder Geräteschuppen.

- Machen Sie nach dem Kauf ein Foto des Fahrrades und bewahren Sie alle Unterlagen auf

Manch ein Fahrradbesitzer lässt sein hochwertiges Rad sogar mit einem kleinen, verdeckt platzierten GPS-Tracker versehen.

Wenn Ihr Fahrrad doch einmal entwendet wurde, dann melden Sie dies bitte so schnell wie möglich bei der Polizei und bringen Sie alle Unterlagen des Fahrrades (Fahrradpass, Kaufquittung, Foto) und Ihren Personalausweis mit.

Einen gelungenen Start in die Fahrradsaison, viel schönes Wetter und allzeit gute Fahrt.

