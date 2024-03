POL-WES: Moers - Sachbeschädigung an mobilem Blitzer

Rheinberg (ots) - Am frühen Freitagmorgen (4.40 Uhr) brannte auf dem Maria-Kann-Weg am Annaberg ein Kleinkraftrad (Roller) vollständig aus. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Diese dauern noch an. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Den ausgebrannten Roller stellten die eingesetzten Polizisten sicher. Die Polizei ...

