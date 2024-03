POL-WES: Moers/Neukirchen-Vluyn - Polizei codiert Fahrräder

Rheinberg (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Freitag (01.03.2024) gegen 01:30 Uhr in ein Doppelhaus an der Alpener Straße einzubrechen. Zunächst hatten die Täter eine Kamera und einen Bewegungsmelder im Garten beschädigt und im Weiteren eine Terassentür aufgehebelt. Der 43- jährige Hausbewohner war durch seine Tochter auf verdächtige Geräusche aufmerksam gemacht worden. Bei der Nachschau hatte ...

