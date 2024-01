Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf L3298: Fahrradfahrer im Krankenhaus verstorben

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 5:14 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5703534 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Nachdem es am gestrigen Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L3298 zwischen Kassel und Habichtswald-Ehlen kam, erreichte die Polizei am heutigen Mittwoch die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 44-jährige Fahrradfahrer infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Die Ermittlungen zum Ablauf und der Ursache des Unfalls dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte sich der schwere Unfall am gestrigen Abend gegen 18:20 Uhr ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 44-jährige Mann auf seinem beleuchteten Fahrrad zu dieser Zeit auf der Landesstraße von Kassel kommend in Richtung Ehlen. Die 26-jährige Fahrerin eines VW war in gleicher Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste der Pkw ca. 400 Meter vor dem Abzweig zum Herkules den vorausfahrenden Fahrradfahrer, der auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend auf die Straße stürzte. Ersthelfer hielten nach der Kollision an der Unfallstelle an und versorgten den 44-Jährigen aus Kassel bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte. Er wurde so schwer verletzt, dass er nun im Krankenhaus verstarb. Die 26-Jährige aus Bad Arolsen erlitt einen Schock, weshalb sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Zur Rekonstruktion des Unfalls war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. An dem Fahrrad entstand Totalschaden. Der Schaden an dem VW beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und von Abschleppunternehmen geborgen.

Zeugen, die möglicherweise bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort waren, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

