Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Versuchter Einbruch in ein Doppelhaus

Rheinberg (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Freitag (01.03.2024) gegen 01:30 Uhr in ein Doppelhaus an der Alpener Straße einzubrechen.

Zunächst hatten die Täter eine Kamera und einen Bewegungsmelder im Garten beschädigt und im Weiteren eine Terassentür aufgehebelt. Der 43- jährige Hausbewohner war durch seine Tochter auf verdächtige Geräusche aufmerksam gemacht worden. Bei der Nachschau hatte er die Täter an der weiteren Tatausführung gehindert, als er das Licht im Flur einschaltete, um nach dem Rechten zu sehen.

Die Täter flüchteten unerkannt, ohne das Haus betreten zu haben.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp- Lintfort unter der Telefonnummer 02842- 934 0 entgegen.

/cd Ref. 240301-0237

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell