POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.02.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einem Kindergarten in Buchen. Zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, gelangte der Täter oder die Täterin durch das Aufhebeln einer Türe in das Gebäude im Asternweg. Im Inneren wurde im Anschluss das Büro der Kindergartenleitung durchsucht und Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Seckach: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Schwimmbad - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro hinterließ ein Einbrecher am Wochenende in Seckach. Zwischen Freitagmittag, 12 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, kletterte der Täter oder die Täterin zunächst über den Zaun des Geländes in der Schulstraße und öffnete anschließend gewaltsam eine Metalltüre. Im Inneren wurden weitere Türen mit Gewalt geöffnet und Münzgeld und eine Geldkassette entwendet. Anschließend entkam die Person mit einer Beute im einstelligen Eurobereich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

