POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn vom 19.02.2024

Wohnung in Mehrfamilienhaus in Brand geraten

Zu einem Brand mit einem hohen Sachschaden kam es am Montagabend in der Wollhausstraße in Heilbronn. Ein 88-Jähriger wollte gegen 18.20 Uhr in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses Wäsche auf einem Elektroheizgerät trocknen. Während sich der Senior in einem anderen Raum befand, gerieten die Kleidungsstücke in Brand. Dieser wirkte zwar nur im Gebäudeinneren, griff aber auf mehrere Räumlichkeiten der betroffenen Wohnung über. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 000 Euro. Der 88-Jährige erlitt bei dem Brand eine leichte Rauchgasvergiftung und konnte nach einer ärztlichen Behandlung wieder in eine andere Wohnung zurückkehren. Die weiteren zwei Wohnungen in dem Gebäude blieben bewohnbar. Während die Feuerwehr Heilbronn mit sieben Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz war, entsandte der Rettungsdienst ein Fahrzeug an den Brandort.

