Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.02.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Pedelecs aus Garagen gestohlen - Zeugen gesucht Insgesamt drei Pedelecs wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus zwei Garagen in Kupferzell gestohlen. Im ersten Fall verschafften sich der oder die Täter um 2.47 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Wilhelm-Dutt-Straße. Hieraus wurden sodann zwei Fahrräder mit den dazugehörigen Ladegeräten gestohlen. In derselben Nacht drangen die Diebe in eine Garage in der Georg-Adam-Reinhard-Straße ein. Hier wurde ein Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Wert des Diebesguts wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag in Kupferzell verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Zweiflingen: Zigarettenkippe sorgt für Feuerwehreinsatz in Pflegeheim Eine nicht richtig ausgedrückte Zigarette war vermutlich der Grund für einen Feuerwehreinsatz in einem Pflegeheim Montagnacht in Zweiflingen. Ein 61-jähriger Bewohner hatte die Zigarette wohl im Mülleimer seines Zimmers entsorgt, woraufhin der Behälter gegen 0.30 Uhr kurzzeitig in Brand geriet und den Brandalarm auslöste. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer bereits gelöscht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell