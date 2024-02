Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.02.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Fahrer von weißem Golf 6 gesucht

Bisher ist unbekannt wie es am Mittwoch zu einem Unfall in Tauberbischofsheim kam, weshalb die Polizei Zeugen sucht. Ein 28-Jähriger war gegen 7.15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Sonnenplatz, wo die Haupt- in die Bahnhofstraße übergeht, kam ihm an der dortigen Fahrbahnverengung eine 23-Jährige mit ihrem BMW entgegen. Hierbei fuhr der 28-Jährige nach rechts und streifte mit dem Rad seines Mercedes einen Bordstein, wodurch ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Da bisher unbekannt ist, wie es hierzu kam, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden. Insbesondere soll sich der Fahrer eines weißen VW Golf 6 in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle befunden haben und wird gebeten sich als möglicher Zeuge zu melden.

