Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aktion Kinder helfen Kindern - Mach mit - pack ein Paket!

Celle (ots)

Celle - Bereits seit 1999 gibt es jährlich wiederkehrend im November die Aktion des ADRA Deutschland e.V. in Celle. Mit der Aktion Kinder helfen Kindern wird auch denjenigen Kindern ein Weihnachtsgeschenk überreicht, die ansonsten keines bekommen hätten. Wir als Polizei Celle stellen schon seit vielen Jahren die Möglichkeit zur Verfügung die Kartons bei uns rund um die Uhr abholen zu können. Erst gestern Nachmittag (19.10.2023) hat Irina Hein wieder 100 Kartons bei uns abgegeben, welche ab sofort in der Jägerstraße bereitstehen. Die Aktion läuft bis zum 19.11.2023, dann treten die Pakete in diesem Jahr die Reise nach Albanien an um dort an Kinder übergeben zu werden. Was genau in die Pakete gehört ist mit einem beigelegtem Flyer zu jedem Karton gut erklärt. Aus diesem Grund sollte der Flyer auch sorgfältig beachtet werden, denn wenn es hier zu Unstimmigkeiten kommt, kann es zu Problemen mit dem Zoll kommen. Um den Transport zu ermöglichen, wird eine Spende von mindestens 8 Euro erbeten, welche entweder überwiesen oder aber auch bei Paketabgabe in Bar übergeben werden kann. Abgegeben werden können die Pakete Mittwochs und Sonntags, ab dem 01.11.2023, in der Guizettistraße 5, 29221 Celle, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18 Uhr. Im vergangenen Jahr sind in Celle 313 Pakete von Schulen, Kindergärten, Unternehmen und Privatpersonen gepackt worden. Wir sind gespannt ob die Zahl dieses Jahr getoppt werden kann

