Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrradkontrollen in der Gemeinde Südheide

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Hermannsburg - Die Polizei Hermannsburg hat in den örtlichen Schulen wieder die herbstliche Beleuchtungskontrolle an den Fahrrädern der Schüler durchgeführt. Damit auch Kinder, die ihr Fahrrad nicht in der Schule vorführen konnten, ihre Räder überprüfen lassen können, bietet die Polizei Hermannsburg, Billingstr. 32, 29320 Südheide, am Freitag, 27.10.2021, zwischen 14.00 und 16.30 Uhr, dazu Gelegenheit. Die Beamten der Polizeistation Hermannsburg werden die Fahrräder an folgenden Orten in Augenschein nehmen und bei erfolgreicher Prüfung die begehrte Plakette überreichen: Beckedorf, Bahnhof, 14.00-14.25 Uhr; Bonstorf, Feuerwehrgerätehaus, 14.35-15.00 Uhr; Hetendorf, Ortsmitte, 15.05-15.20 Uhr; Oldendorf, Dreieck, 15.30-15.55 Uhr; Weesen, Feuerwehrgerätehaus, 16.05-16.30 Uhr. Außerdem können Fahrräder jederzeit bei der Polizeistation Hermannsburg zur Geschäftszeit überprüft werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell