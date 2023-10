Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall in der Innenstadt

Celle (ots)

Celle - Heute (18.10.23) ist es zur Mittagszeit, 13:20 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall am Schloßplatz gekommen. Ein 46-jähriger ist von der Stechbahn nach links auf den Schloßplatz eingebogen. Hier erleidet er vermutlich einen plötzlichen medizinischen Notfall und verliert die Kontrolle über seinen PKW. In der Folge stößt er gegen das Heck eines am Fahrbahnrand abgestellten, und wartenden, Taxis. Die Fahrerin des abgestellten Taxis bleibt unverletzt. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der 46-jährige ist bis zu seinem Abtransport in das Krankenhaus nicht ansprechbar gewesen. Inwieweit er durch den Verkehrsunfall verletzt worden ist, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell