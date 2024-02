Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.02.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Bauarbeiter von Pkw erfasst

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 39-Jähriger am Freitagnachmittag bei einem Unfall bei Pfedelbach. Die 86 Jahre alte Fahrerin eines VW Lupo war gegen 13.45 Uhr auf der Landesstraße 1049 von Untersteinbach in Richtung Heuholz unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte ihr Pkw mit dem 39-jährigen Bauarbeiter. Er wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Pkw wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell