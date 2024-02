POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.02.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Bretzfeld: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht Ein unbekannter Mann verschaffte sich am Mittwoch gegen 22.30 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Bretzfeld-Unterheimbach. Hierbei schlug der Täter eine Fensterscheibe an der Terrasse des Hauses in der Straße "Im Breitenstein" ein. ...

mehr