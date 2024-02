Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Falsche Verdächtigungen in den sozialen Medien

In den vergangenen Tagen geisterte durch verschiedene Soziale Medien ein Beitrag, in dem davon berichtet wird, dass in Neckarsulm Kinder von einem Mann in einem weißen Pick-Up Truck angesprochen werden würden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei der Besitzerin des Fahrzeugs um eine Frau handelt, die für die Stadt Neckarsulm im Bereich der Gebäudereinigung tätig ist und es in diesem Fall nicht zum verdächtigen Ansprechen von Kindern kam. Die Besitzerin des Wagens sieht sich nun Anfeindungen ausgesetzt, die vermutlich mit diesen Social Media Beiträgen zu begründen sind. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei bittet daher keine derartigen Beiträge ungeprüft zu verbreiten. Überprüfen Sie immer die Quelle solcher Nachrichten. Sollte der Urheber nicht verifiziert werden können, sollten solche Nachrichten auch nicht weitergeleitet oder geteilt werden. Sollten Sie oder Ihre Kinder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden Sie diese der Polizei. Die Polizei wird dann die Ermittlungen aufnehmen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Das ungeprüfte Weiterverbreiten solcher Nachrichten schürt lediglich Angst unter Eltern und Kindern und kann, wie in diesem Fall, dazu führen, dass Unschuldige Ziel für unbegründete und rufschädigende Anfeindungen werden.

A6/ Bad Rappenau: Unfall unter Alkoholeinfluss

Vermutlich weil ein 22-Jähriger aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung die Geschwindigkeit seines Wagens nicht mehr einschätzen konnte, kam es am Donnerstagabend auf der A6 bei Bad Rappenau zum Verkehrsunfall. Der junge Mann fuhr gegen 22.30 Uhr in seinem VW auf der linken Spur der Autobahn in Richtung Heilbronn. Als hinter ihm ein schnelleres Fahrzeug herannahte, wollte der VW-Fahrer nach rechts auf die mittlere Spur wechseln und fuhr dort auf den Mercedes eines 53-Jährigen auf. Ein am direkten Unfallgeschehen unbeteiligter BMW wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile getroffen und beschädigt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro. Der VW und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Die 18 und 51 Jahre alten Beifahrerinnen im VW und Mercedes wurden bei der Kollision leicht verletzt und von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Ein Alkoholtest beim 22-Jährigen brachte die Polizisten schnell auf die mutmaßliche Unfallursache. Er hatte einen Atemalkoholwert von knapp 1,4 Promille. Der VW-Fahrer musste daraufhin seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Eberstadt: Einbruch bei Autohändler

Unbekannte versuchten in der Nacht auf Donnerstag bei einem Autohändler in Eberstadt einzubrechen, gelangten aber nur bis in den Keller. Zwischen 18 Uhr am Mittwochabend und 8.30 Uhr am Donnerstagmorgen öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Kellerfenster des Gebäudes in der Hauptstraße. Im Inneren wurden die Einbrecher wohl vom Geräusch eines Marderschrecks überrascht, woraufhin sie ohne weiter ins Gebäude vorzudringen die Flucht ergriffen. Wie hoch der Schaden am Fenster ausfällt ist unbekannt. Zeugen, die Im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Heilbronner Jörg-Ratgeb-Platz beschädigte am Donnerstag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen parkenden Mercedes und fuhr dann unerkannt davon. Der Besitzer hatte den CLS gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand abgestellt. Als er knapp 25 Minuten später wieder zu seinem Wagen kam, bemerkte er den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

