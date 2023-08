Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Annweiler am Trifels (ots)

Am 29.08.2023, 09.30-10:05 Uhr stand in der Bahnhofstraße, Parkplatz an der Kirche, ein älterer schwarzer Mercedes A-Klasse. Unbekanntes Fahrzeug streifte beim Ein- o. Ausparken an der Fahrertür und vorderem Kotflügel und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugenhinweise an die Polizeiwache Annweiler unter 06346-96462519.

