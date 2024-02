Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.02.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Pfedelbach: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, unberechtigt Zutritt zur Pestalozzischule in Pfedelbach. Hierbei schlug der Täter oder die Täterin eine Scheibe des Werkstattraums im Erdgeschoss ein. Durch die Öffnung konnte die Person ein darüber liegendes Fenster öffnen, um durch dieses in den Werkstattraum einzusteigen. Im Inneren der Schule wurden mehrere verschlossene Türen aufgebrochen. Aus dem Sekretariat wurde anschließend ein Schranktresor aus der Wand gewuchtet und entwendet. Des Weiteren wurden aus einer Geldkassette circa 50 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: 39-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Am Mittwochmittag kollidierten am Kreisverkehr in der Pfedelbacher Straße in Öhringen zwei Pkw. Gegen 11.55 Uhr fuhr eine 63-Jährige in ihrem Renault in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah sie vermutlich den Smart einer 39-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde die Smart-Fahrerin leicht verletzt. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 6.000 Euro.

Öhringen: Auto kollidiert während einer Verkehrskontrolle mit unbeteiligtem Pkw

In Öhringen kam es bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel einer Streife des Polizeireviers Öhringen gegen 18.45 Uhr eine BMW-Fahrerin auf, welche trotz Dunkelheit in ihrem Wagen unbeleuchtet durch den Nußbaumweg fuhr. Daraufhin wollten die Polizeibeamten die Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die 80-Jährige übersah vermutlich zunächst die Anhaltesignale der Polizeibeamten und fuhr unbeirrt weiter. Dabei streifte sie mit dem Außenspiegel ihres BMWs einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Daraufhin schalteten die Polizeibeamten auch das Blaulicht und akustische Signale ein, um die Verkehrsteilnehmerin zum Anhalten zu bringen. Zunächst reagierte die BMW-Fahrerin auch nicht auf diese Signale. In der Panoramastraße hielt die 80-Jährige schließlich an. Durch die Polizeibeamten wurde der Halter des beschädigten Autos über den Vorfall informiert. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf wenige hundert Euro.

Dörzbach: Nach Livestream kam die Polizei

Weil ein 24-Jähriger seinen Drogenkonsum live im Internet streamte, bekam er am Mittwochabend in Dörzbach Besuch von der Polizei. Ein Zeuge informierte gegen 23 Uhr die Polizei, dass in einem Livestream auf einer großen Videoplattform ein Nutzer aus Dörzbach Drogen konsumierte. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung des jungen Mannes an, woraufhin sich die Polizei auf den Weg nach Dörzbach machte. Der 24-Jährige zeigte sich direkt aggressiv gegenüber der eingesetzten Beamten und wehrte sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen. Bei seinen Widerstandshandlungen fügte er einem Beamten leichte Verletzungen zu, die dessen Dienstfähigkeit jedoch glücklicherweise nicht beeinträchtigten. Der 24-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen

