Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall verursacht und geflüchtet

Welschbillig (ots)

Am 07.02.2024 in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Volksbank in Welschbillig, ein PKW der Marke Seat von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der oder die Fahrzeugführer/-in entfernte sich sodann von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden auf der Fahrerseite des Seat beläuft sich auf 2.000 - 3.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

