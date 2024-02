POL-PDTR: Angriff mit Pfefferspray

Newel / Beßlich (ots) - Am 09.02.2024 zwischen 19:00 Uhr - 19:30 Uhr kam es in Newel (Ortsteil Beßlich) zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Durch Zeugen konnte in unmittelbarer Tatortnähe drei Tatverdächtige gesichtet werden. Durch die Polizei wird nach Zeugen gesucht, welche die Tat oder die möglichen Tatverdächtigen beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch an die Kriminalpolizei ...

mehr